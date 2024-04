A Vancouver dal 13 aprile la XVIII Conferenza dei Ricercatori Italiani nel mondo

(Di lunedì 8 aprile 2024) Ai nastri di partenza ladeinelche si terrà il 13nell’East Wing Lounge dell’Università Canada West,. Laè rivolta aie alle ricercatrici di diversi settori: scienza, tecnologia, aerospazio, medicina e materie umaniste e la partecipazione potrà avvenire sia in presenza che da remoto. L’ evento potrà essere seguito livestream@ https://www.facebook.com/TXSIC (inizio alle ore 9 am di, 1800 orario di Roma). “Sabato 13sarà una giornata impegnativa, con un programma ricco, entusiasta della partecipazione di numerosi scienziatiche operano in tutti i continenti, e di una massiccia ...

