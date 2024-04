A Torino apre un centro veterinario gratis per le persone più fragili

(Di lunedì 8 aprile 2024) AGI - Inaugurato, a, in via degli Abeti 16, l'Ambulatoriosociale dell'ASL Città digratuito per lepiù- alla presenza dell'assessore regionale al Benessere animale, Chiara Caucino, oltre ai vertici della Sanità piemontese, dell'Asl Città die altri numerosi esponenti delle istituzioni e delle associazioni che si occupano della cura degli animali. Si tratta di un fiore all'occhiello per il Piemonte e, allo stesso tempo, di una pietra miliare nel sostegno allepiù disagiate per le quali un'animale di affezione rappresenta molto più di un amico, ma un vero e proprio compagno di vita, una figura sempre presente che dona amore e affetto, con comprovati effetti ...

