A te il medico | a te lo psicoanalista e a te il filosofo!

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 8 aprile 2024) Caro Direttore, ormai non passa giorno che non compaiano su testate, social e televisioni, articoli, testimonianze e appelli che hanno a che fare con il malessere giovanile. Non sono tempi facili per nessuno figuriamoci per i giovani! È di oggi la notizia che “Telefono Amico” ha dichiarato di aver ricevuto oltre 110 mila richieste di aiuto nel solo 2022, da parte di giovani, per cause di malessere emotivo-relazionale. Nella “Giornata Internazionale dell’infanzia e dell’adolescenza” del novembre scorso si è detto che il 21% dei giovani soffre di disturbi d’ansia e di depressione. Si potrebbe continuare a lungo citando fonti diverse e dati sempre abbastanza impressionanti. Ovunque si sottolinea la necessità di porre attenzione al benessere psicologico dei nostri figli, della necessità di sensibilizzare l’opinione pubblica, di allertare i decisori politici nel perseguire politiche atte ...