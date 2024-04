A scuola di prevenzione | l’Anmil incontra gli studenti dell’Itis Galilei

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 aprile 2024) Arezzo, 8 aprile 2024 – Mercoledì 10 aprile, dalle 9:10 alle 12:10, una rappresentanza delArezzo incontrerà glidi sei classi terze dell’istituto tecnico industriale statale “Galileo” di Arezzo. La delegazione del, composta da infortunati sul lavoro, racconterà ai ragazzi le proprie storie ed esperienze. “I nostri testimonial hanno deciso di condividere il proprio vissuto drammatico con questi giovani affinché possano essere più consapevoli di quanto siano essenziali lae la sicurezza sui luoghi di lavoro – dice Mirko Marinelli, presidente della sezione ANMIL di Arezzo – È nostra intenzione fare comprendere loro quanto sia importante non distrarsi mai, in alcun modo, non solo mentre vengono svolte le proprie mansioni professionali ma anche durante tutte le ...