A Porto San Giorgio c' è un cuoco diventato star della tv romena

(Di lunedì 8 aprile 2024) Richard Abou Zaki è la nuovatv. La sua storia ve l’abbiamo raccontata: primo chef del paese balcanico ad aver conquistato la stella Michelin (con Retroscena aSan, insieme a Pierpaolo Ferracuti con il quale sta creando un piccolo gruppo ristorativo) Abou Zaki èuna celebrità da quando è apparso nel programma Chefi la cu?ite prima come ospite, poi - come prevede il format - nel doppio ruolo di giudice e concorrente, con i colleghi Orlando Zaharia, ?tefan Popescu e Alexandru Sautner. La trasmissione è un prime time di grandissimo impatto: trasmesso tre giorni a settimana, dalle 20.30 a mezzanotte, è entrato nelle abitudini dei telespettatori con ben 12 stagioni alle spalle. Con la tredicesima è arrivato Abou Zaki, assoldato per 3 anni e 6 ...

San Giorgio, pace in Palestina: quali soluzioni - Azioni continue e concrete, incontri e manifestazioni si realizzano in gran parte del mondo per trovare una via d’uscita per UNA PACE POSSIBILE in Palestina e per fermare il genocidio in atto. Questo ...lostrillone.tv

I giganti dell'agroalimentare europeo chiudono un occhio sulla ''loro'' deforestazione in Argentina - Nello stesso periodo di tempo, secondo i dati di Marine Traffic, dall'adiacente Porto di San Lorenzo sei navi cargo sono partite per Ravenna e altre tre hanno raggiunto Savona. Sono questi due i ...italiaoggi