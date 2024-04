A Napoli la vita dei rom è più complicata che altrove

(Di lunedì 8 aprile 2024) Ci sono ancora diversi campi in cui le persone vivono in condizioni tremende. E può capitare che i fondi europei finanzino strutture che creano ghetti. Reportage su una delle situazioni peggiori in Italia. Leggi

L’invecchiamento è il principale fattore di rischio per l’insorgere del Cancro . Non solo l’accumulo di mutazioni genetiche, ma anche il deterioramento del sistema immunitario e l’esposizione ... (ildenaro)

Napoli, il forum New Frontiers in Cancer and Healthy Aging promosso da Ibsa Foundation all'Università Federico II - che il prossimo 18 aprile riunirà a Napoli scienziati ed esperti di fama internazionale per promuovere una riflessione sulle molteplici connessioni tra cancro ed età e una maggiore consapevolezza sull ...ilmattino

Napoli, moglie influencer tradisce per errore marito latitante: il 39enne si era rifatto una vita in Spagna - Si è partiti da una storia Instagram dove una parente ha lasciato intendere che avrebbe presto riabbracciato il fuggiasco ...ilmeridianonews

ADHD, deficit di attenzione e iperattività negli adulti - Roma, 8 apr. – Due milioni di italiani adulti potrebbero soffrire di deficit di attenzione e iperattività (ADHD) senza saperlo. Oltre due terzi degli adolescenti a cui è stato diagnosticato l’ADHD in ...askanews