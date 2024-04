A Milano e Rimini i primi ambulatori dedicati agli adulti che soffrono di disturbi di attenzione | comportamenti impulsivi e irrequietezza

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 8 aprile 2024) Due milioni di italianipotrebbero soffrire di deficit die iperattività (ADHD) senza saperlo. Oltre due terzi degli adolescenti a cui è stato diagnosticato l’ADHD in età infantile continua, infatti, a presentare i sintomi in età adulta con difficoltà a prestaree a mantenere la concentrazione,fisica. Ed è a loro che Brain&Care dedica l’o polispecialistico specializzato nella diagnosi e cura dell’ADHD negli, ae a. Il nuovissimo servizio, tra iin Italia, apre nella scia del messaggio “My health, my right”, “La mia salute è un mio diritto”, tema della Giornata Mondiale della Salute 2024, un ...