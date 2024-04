A fuoco balle di cartone in un’azienda | in salvo gli operai

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 8 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoMolta apprensione, ma per fortuna nessuna conseguenza nel pomeriggio di oggi per glidi Irpinia Recuperi,alle porte di Atripalda, in provincia di Avellino, che si occupa dello smaltimento e del riciclo di cartoni. Duehanno presoper motivi ancora da accertare e in breve il fumo ha invaso il capannone dell'azienda dove erano al lavoro diversiche sono riusciti a guadagnare l'uscita e a mettersi in. Sul posto sono intervenuti i Vigili deldel distaccamento di Avellino con due squadre che hanno avuto non poche difficoltà a spegnere le fiamme a causa della fitta coltre di fumo. Sono in corso di quantificazione i danni alla struttura.