A chi andrà la villa da 5 milioni di euro sul lago di Como dopo la separazione tra Chiara Ferragni e Fedez

(Di lunedì 8 aprile 2024) Era la residenza estiva della famiglia Ferragnez, per trascorrere il weekend fuori Milano con vistaMatilda a Pognana Lario, che vale sui 5di, fa però capo a una società di(mentre il superattico di Milano è intestato a

A meno di due anni dall’inizio della loro crisi, Maurizio Battista e la moglie Alessandra Moretti sono tornati insieme. L’annuncio dell’attore arriva in un’intervista rilasciata a Il Messaggero cui ... (metropolitanmagazine)

Amici 23, il guanto di sfida tra i prof è tutto da ridere. come sempre oltre alle esibizioni degli allievi che in un clima di crescente tensione si sfidano con esibizioni tiratissime, ci sono anche ... (caffeinamagazine)

Telefonata in diretta di Maria De Filippi ad Annalisa dopo l’esibizione di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano . I due prof, durante il terzo serale di Amici 23, hanno imitato, sia nelle movenze che ... (blog.libero)

Castelfranco, centrodestra spaccato. Due candidati: Malavasi e Righini: Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo ... A Castelfranco Emilia il centrodestra andrà diviso. Non è riuscita la sintesi imposta da Fratelli d'...

L'11 aprile (anche) Bologna si ferma: chi sciopera, perchè e i presidi sul territorio: Oltre a un forte aumento degli infortuni in ambito scolastico, che pure andrà indagato, ci sono quasi 250 infortuni in più sul lavoro in appena due mesi, circa quattro al giorno. Mentre i morti, ...