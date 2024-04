A che ora Nardi-Auger-Aliassime oggi in tv | ATP Montecarlo 2024 | programma | canale | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 8 aprile 2024), lunedì 8 aprile, seconda giornata dei match validi per il tabellone principale del Masters1000 di. Sulla terra rossa del Principato, Lucasarà nuovamente in campo per affrontare il suo primo turno, dopo aver dovuto passare dalle qualificazioni e prodursi in una vittoria in rimonta contro il francese Alexandre Muller nel match decisivo. LA DIRETTA LIVE DIDALLE 11.00 Il prossimo avversario del pesarese sarà il canadese Felix. Non sta vivendo un periodo straordinario il nativo di Montreal e sulla terra potrebbe avere più difficoltà. Tuttavia, il suo tennis è talmente potente che potrebbe creare non poche difficoltà a, spesso altalenante nel modo di esprimere il proprio ...