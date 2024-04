A Castelvetro Pari fra Terre e Castelfranco È un punto che ’non serve’

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024)di castelli 1DI CASTELLI: Venturelli, Saccani (44’ Sakaj, 73’ Prandini), Pigozzi, Carta (57’ Ferrari), Bruno, Pampaloni, Iori (64’ Scarlata), Malo (73’ Stanco), Esposito. A disp. Auregli, Gozzi, Toure’, Esposito E. All. Domizzi V.: Gibertini, Barbolini, Marconi, Ceccarelli, Laruccia, Fiorentini (73’ Zironi), Mantovani (79’ Barani), Nait (70’ Timperio), Ferrara, Giordano, Cantarello (85’ Calabro). A disp.: Cavallini, Pepe, Caselli, Di Marcello. All. Cattani Arbitro: Gippetto di Reggio Reti: 64’ Cantarello, 75’ Prandini Note: ammoniti Ferrara, Dembacaj, Marconi, mister Cattani, Roncaglia e Aldrovandi È unamaro per due quello di. Ildi Castelli dice addio al sogno rincorsa al primo posto a -8 dalla ...