8 ex star bambine che ora fanno lavori “normali”

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di lunedì 8 aprile 2024) La fama e il successo sul grande schermo sono spesso il sogno di molti giovani talenti che intraprendono la carriera di attore fin dalla tenera età. Tuttavia, per alcuni di loro, il richiamo delle luci della ribalta si attenua nel corso degli anni, lasciando spazio a nuove passioni e percorsi di vita diversi. Mentre alcuni artisti che iniziano la loro carriera in giovane età continuano le loro carriere a Hollywood, ci sono ex attori bambini che hanno deciso di abbandonare completamente quel mondo glitterato. Nonostante abbiano assaporato il successo fin da piccoli, queste exhanno deciso di cambiare completamente vita e seguire altre passioni. Jennifer Stone, conosciuta per il suo ruolo nella serie televisiva Wizards of Waverly Place, ha scelto di lavorare in prima linea durante la pandemia di COVID-19, offrendo il proprio contributo come infermiera. Ma la lista ...