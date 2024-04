600 capre ogni 100 abitanti | Alicudi infestata | le conseguenze sono devastanti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024), isola vulcanica dell'arcipelago delle Eolie, in Sicilia, ha un grosso problema di. Negli ultimi tempiproliferate in maniera esponenziale.diventate più di 600 a fronte di 100 residenti stabili. Praticamente seiabitante. Troppe per un'isola di soli cinque chilometri quadrati. La convivenza tra uomo e animale, in questo caso, è diventata talmente problematica, che glinon parlano d'altro. Così il sindaco di Lipari Riccardo Gullo (cui fa capo), per fermare l'incontrollata invasione di bovidi che danneggiano sentieri e muri a secco, ha pensato di regalarle fino a 50 per allevatore. Decisione che ha scatenato subito le ire degli animalisti. Il problema resta. Sì, perché se per i turisti la presenza ...