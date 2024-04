60 milioni! Richiesta folle al Napoli | rischia di saltare

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di lunedì 8 aprile 2024) In casala dirigenza prosegue il suo lavoro per preparare la prossima stagione, ma non arrivano buone notizie Ai piedi del Vesuvio ci sono tante incognite in vista della prossima stagione per De Laurentiis: dall’allenatore, ai cambi dirigenziali (vedi Manna) fino ad arrivare alla rosa. Nel frattempo la squadra ha finalmente ritrovato la vittoria nella partita di ieri contro il Monza. Pomeriggio reso scoppiettante dalla partita andata in scena all’ U-Power Stadium, con la squadra di casa in vantaggio al termine del primo tempo. Nella ripresa abbiamo assistito a 3 gol delin 6 minuti e all’immediato 2-3 del Monza arrivato subito dopo il terzo gol partenopeo. Al minuto 70?, è stato poi Raspadori a siglare il definitivo 2-4 in favore del. Per la squadra di Calzona oltre a Raspadori, a segno anche Politano e i partenti ...