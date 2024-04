«45 giorni di tregua | a partire da giovedì | con la liberazione di 40 ostaggi» La proposta USA che Israele e Hamas potrebbero accogliere

(Di lunedì 8 aprile 2024) Sono sei settimane ditemporanea in cambio del rilascio di 40. Questa in sostanza – secondo fonti egiziane citate dalla testata del Qatar “Al-Araby Al-Jadeed“, ripresa da media israeliani – dellaamericana per un cessate il fuoco temporaneo nella Striscia ora al vaglio die di. Ci sarebbe inoltre un parziale ritorno di sfollati nella parte nord di Gaza. Laprevede anche l’opzione di unainiziale di 3, senza alcun obbligo, per idi Eid el-Fitr, festività che comincia domani sera. Secondo due fonti di sicurezza egiziane e il giornale statale Al Qahera News entrambe le parti hanno fatto concessioni cheaiutare a una. ...

14.43 La Bozza di una proposta inviata ad Hamas riguarda una tregua di 40 giorni e lo scambio di 40 ostaggi per 400prigionieri.Così una fonte dei colloqui in corso in Qatar. Prevista la riapertura ... (televideo.rai)

I negoziati per un cessate il fuoco tra Israele e Hamas sono in una fase di stallo , dopo due giorni di colloqui al Cairo, in Egitto, tra il movimento palestinese e i mediatori internazionali, ... (ilfogliettone)

Media sauditi, tregua per la fine del Ramadan proposta dalla Cia. Il Qatar incoraggiato dai colloqui - L'Iran ribadisce: "Israele sarà punito per il raid a Damasco" “La punizione del regime criminale e aggressore di Israele per il suo attacco al consolato iraniano è certa, il regime riceverà una dura r ...msn

Gaza, proposta Usa al vaglio di Israele e Hamas: tregua di 6 settimane in cambio di 40 ostaggi - Una tregua di sei in cambio del rilascio di 40 ostaggi. E un parziale ritorno di sfollati nella parte nord di Gaza. Secondo fonti egiziane citate dalla testata del Qatar "Al-Araby Al-Jadeed", ripresa ...tg.la7

La proposta Usa: 'Sei settimane di tregua in cambio di 40 ostaggi' - Fonti israeliane: 'Ancora non vediamo una intesa all'orizzonte' su Gaza nelle trattative indirette tra le parti al Cairo, come avevano lasciato intendere alcune informazioni trapelate sui media. Anche ...ansa