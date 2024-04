18 concorrenti e aumento delle privazioni per mettere a dura prova la convivenza

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 8 aprile 2024) Stasera alle 21.35 su Canale 5 debutta L’isola dei famosi 2024. Una prima puntata attesa sia per il cast sia soprattutto per la rivoluzione alla conduzione: a presentare non c’è infatti Ilary Blasi, al timone per tre edizioni dal 2021 al 2023, bensì Vladimir Luxuria (58 anni). Ilary Blasi vera diva: la trasformazione per la finale de “L’Isola dei Famosi” X Leggi anche ...