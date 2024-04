Zuppa di Porro 7 aprile 2024

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di domenica 7 aprile 2024)di. Le condizioni ora le pongono i grillini a sinistra e come dice Libero: il campo largo non si allarga, le inchieste invece sì. Si occupava a Torino di Legalità e ora indagato per concorso esterno, che figuraccia. Damilano un ragionamento piuttosto partigiano sul campo largo. Emiliano al Corsera dice che De Caro è roba sua. Ultimo in pista, che tristezza dice Zurlo. Manfredi se la prende con Schmidt candidato a Firenze, da che pulpito parla il professore? Gran casino tra i calendiani, scrive il Tempo nel gran casinodella sua nuova prima pagina. Danno Paragone a Libero. Verderami e il restroscena di Prodi, ma chissene. Molinari ha dubbi sulla riuscita di Ursula.. Il turismo può fare danni per il Messaggero. La morte di Purgatori si poteva eviatre con un antibiotico: Titolo falso che fanno tutti i giornali. Il condo di Salvini entro ...