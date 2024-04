Zirkzee e Soulè Sfida tra predestinati per andare lontano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) Due tipi così, con la capacità più unica che rara di saper infondere nella giocata un tocco di poesia, avrebbero ispirato anche Osvaldo Soriano, lo scrittore argentino che ha dato al calcio dignità letteraria. Da un lato Joshua, centravanti atipico che più atipico non si potrebbe immaginare (anche se ciò non impedisce a tanti, fuori da Casteldebole, di immaginarlo, anzi di sognarlo, con un’altra maglia). Dall’altro Matìas Soulé, esterno d’attacco con la vocazione ad entrare ‘dentro il campo’ per sfruttare un piede sinistro baciato dal senso del dribbling e da quello del gol. In comune i due che oggi sino sul prato dello Stirpe hanno proprio il numero delle reti segnate in campionato: 10 a testa, cifra tonda. E un peso specifico decisivo nelle economie di Bologna e Frosinone. E pazienza se il classe 2001 olandese, che oggi ...