Ziliani tuona | «Anche se il Napoli vince c’è lo scandalo dei due clamorosi rigori negati»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 7 aprile 2024) Ilnon ha bisogno di nulla per contrastare il Monza se non la presenza dei suoi calciatori e si è visto in campo con le reti messe a segno nell’ordine da Osimhen, Politano; Zielinski e Raspadori. Restano però dei dubbi su alcune scelte arbitrali di Doveri. Come ade esempio il contatto in area tra Zerbi e Ngonge al 33esimo di Monza-: Zerbin stende Ngonge in area di rigore da dietro agganciandolo ma l’arbitro non fischia. Monza-la moviola Per assurdo il tiro dagli 11 metri non viene concesso nonostante la revisione al VAR. Perplessolo stesso Luca Marelli, ex arbitro ed opinionista DAZN intervenuto in diretta: «Non sono d’accordo con questo decisione». Non concorda neil giornalista Paoloche sui socialIn Italia funziona ...