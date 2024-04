Zielinski | che gol! Prodezza in Monza-Napoli | l’Inter pregusta!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 7 aprile 2024) Intorna al gol dopo 187 giorni e lo fa in maniera strepitosa.assiste e aspetta di godersi il centrocampista polacco. CHE GOL! – Piotrsi prende la scena in, sfida che si accende nel secondo tempo. Al 61? il centrocampista polacco trova una rete strepitosa che porta i suoi compagni sullo 0-1. Dal limite dell’area, servito da Kvaratskhelia, carica il sinistro e infila con freddezza nell’angolino destro. Il pallone sbatte prima sotto la traversa e poi entra in rete.può festeggiare il ritorno alla marcatura dopo 187 giorni a secco. E, intanto, si gode lo spettacolo e aspetta di accogliere in estate il calciatore del ...