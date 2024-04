Zelensky | “Stiamo finendo i missili” Kuleba | “Le bombe guidate russe ci stanno spazzando via” Kharkiv ancora sotto attacco

(Di domenica 7 aprile 2024) Kiev, 7 aprile 2024 – Una nuova ondata di attacchi è stata lanciata nella notte dalla Russia contro l'Ucraina. Ukrainska Pravda riferisce che tre persone sono rimaste ferite in un raid con i droni a, la seconda città più importante del Paese negli ultimi giorni martellata dai russi. Si tratta di due uomini di 87 e 62 anni e di una donna di 64. Lo Stato Maggiore di Kiev, in un nuovo rapporto, ha indicato che tutti i 17 droni di tipo Shahed utilizzati dalla Russia per attaccare l'Ucraina nelle scorse ore sono stati "abbattuti". Ucraina, arrivano i droni Sokol-300 capaci di volare più di 3.000 chilometri. Kiev non aspetta la tempesta perfetta Intanto il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro, lancia l’allarme: “I soldati ucraini vengono attaccati in modo massiccio e direi anche di routine daaeree ...

