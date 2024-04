Zanzara tigre e dengue | “Trattamenti larvicidi fondamentali per la prevenzione”

(Di domenica 7 aprile 2024) Aumentano le segnalazioni di casi sospetti diin Italia. Le ultime in ordine di tempo hanno riguardato un paziente arrivato all’ospedale San Martino di Genova dall’Argentina e un uomo all’Ats di Brescia, ma sono stati registrati anche a Busto Arsizio, in provincia di Varese, e in Veneto. Il ministero della Salute ha diramato tre circolari che puntano ad alzare l’alert sullanegli aeroporti, porti e anche nella medicina del territorio. Ma cos’è esattamente la febbre, conosciuta semplicemente come? È una malattia infettiva tropicale causata dalvirus. Viene trasmessa agli esseri umani attraverso le punture delle zanzare che hanno, a loro volta, punto una persona infetta. Non si ha quindi contagio diretto tra esseri umani, anche se l’uomo è il principale ospite del ...

