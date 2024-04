Zaniolo vorrebbe tornare in Italia Il Napoli ci pensa | le premesse ci sono tutte

(Di domenica 7 aprile 2024) E’ giusto inserire il nome di Nicolòtra gli obiettivi seri della rivoluzione napoletana. Il profilo è pienamente in linea con i parametri di De Laurentiis Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ilstarebbe seriamentendo a Nicolò, attaccante dell’Aston Villa, in prestito al Galatasaray, e della Nazionalena: Amanca la serie A. L’ha lasciata dopo 94 presenze e 13 reti,con la Roma “La Serie A gli manca, l’ha lasciata dopo 94 presenze e 13 reti,con la Roma. E ha voglia di tornarci, di rivivere l’atmosfera familiare di un calcio tattico in cui con i suoi strappi tra le linee puòa fare la differenza. E a divertirsi. Fiorentina e ...

OBIETTIVI, Il Napoli fa sul serio per Nicolò Zaniolo - Nicolò Zaniolo punta a tornare in Serie A e su di lui sarebbero forti Napoli e Fiorentina. Come scritto da La Gazzetta dello Sport, il giocatore si sente ormai un ex del Galatasaray ...firenzeviola

OBIETTIVI, Il Napoli fa sul serio per Zaniolo - Nicolò Zaniolo punta a tornare in Serie A e su di lui sarebbero forti Napoli e Fiorentina. Come scritto da La Gazzetta dello Sport, il giocatore si sente ormai un ex del Galatasaray ...firenzeviola

Zaniolo vuole tornare in Italia, Napoli alla finestra - CALCIOMERCATO - Nicolò Zaniolo rimpiange la patria e dopo Galatasaray e Aston Villa vorrebbe poter tornare in Serie A: il Napoli sembra la squadra giusta.eurosport