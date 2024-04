Zaccardo | “Il Napoli? Ha avuto diversi problemi quest’anno”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 7 aprile 2024) Cristianha parlato a TuttoMercatoWeb a margine del Padel Best Expo di Montecarlo. Queste le sue parole: “Da ex rossonero mi auguro sempre che il Milan vinca tante partite e sia sempre fra le migliori squadre italiane e in Europa. All’inizio del girone di andata hadiverse assenze, hanno cambiato aspetto tecnico-dirigenziale però nonostante questo il Milan è competitivo.ha trovato un’Inter che va più forte e che merita di vincere questo campionato. Ci sarà un derby italiano in Europa League, spero vinca il migliore anche se è normale che simpatizzi Milan”. E’ stata troppo forte l’Inter o il Milan in certi aspetti è mancato? “E’ stata molto più forte l’Inter, penso. Sta facendo un campionato sulla falsariga deldell’anno scorso. I nerazzurri hanno quasi 20 titolari, chi gioca ...