Young Sheldon | quante stagioni sono? Quando finirà lo spin-off di Big Bang Theory?

(Di domenica 7 aprile 2024) La serie-off di successo, “”, che narra la giovinezza del protagonista di “The Big”, ha fatto impazzire i fan. Dopo numerosiperò la produzione ha deciso di dire basta. Il produttore esecutivo dello show, Steve Holland, ha fornito una spiegazione convincente dietro questa scelta.non si farà più? Secondo Holland, la decisione di concludere “” è stata guidata dalla volontà di raccontare la storia del giovaneCooper fino all’età di 14 anni, momento in cui si iscrive al Cal Tech. Questo ha permesso al team creativo di stabilire un punto di arrivo naturale per la serie e di pianificare una conclusione soddisfacente per il ...

