Yellen | Cina e Usa | relazioni più stabili

(Di domenica 7 aprile 2024) 5.14 Janet, segretario al Tesoro Usa, ha dichiarato durante un incontro con il premier cinese Li Qiang a Pechino che, nonostante ci sia ancora molto lavoro da fare, nell'ultimo anno sono state "poste basi più solide per lebilaterali tra USA e". Ha sottolineato l'importanza di affrontare le differenze, di avere conversazioni in modo aperto e diretto,eviden. ziando che, essendo le due maggiori economie mondiali, è fondamentale gestire responsabilmente le complessee cooperare nelle sfide globali,

Il segretario al Tesoro americano Janet Yellen ha incontrato a Guangzhou, nel Guangdong, il vice premier cinese He Lifeng, al quale ha riferito che gli Usa "cercano una sana relazione economica che ...

Rebus cinese per Washington - Cina, poi ancora Cina e infine Cina. Bastano pochi colloqui a Washington, con esponenti di punta dell'amministrazione, per confermare ciò che già si sapeva. La competizione con Pechino è la ...

Yellen contro la Cina che destabilizza il mondo. Proteste per gli squilibri produttivi e gli aiuti ai russi (di M. Lupis) - Le due maggiori economie del mondo sembrano ancora in fase di definizione delle regole su come competere l'una contro l'altra Il Segretario al Tesoro Janet Yellen è…

Yellen contro la Cina che destabilizza il mondo. Proteste per gli squilibri produttivi e gli aiuti ai russi - Colloqui che vanno oltre la franchezza, malgrado la volontà di "una sana relazione economica" bilaterale. La segretaria al Tesoro contesta la ...