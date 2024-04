WWE | Roman Reigns gallina dalle uova d’oro Ufficiale l’accordo con Nike Jordan per la linea Air Reigns

(Di domenica 7 aprile 2024) Il “Tribal Chief” e “Head of the Table”ha trionfato insieme al cugino The Rock nel main event della Night 1 di WrestleMania XL contro Cody Rhodes e Seth Rollins. Poche ore fa lo stessosui suoi profili ha ufficializzato un accordo personale stretto con la, in particolare con lache lancia ufficialmente sul mercato una serie di scarpe e altri capi d’abbigliamento marchiati AirFormula 23. Qui sotto un breve video ritraente alcune dei prodotti presto disponibili. Non sappiamo ancora se il tutto sarà disponibile anche sugli store italiani, motivo per il quale vi aggiorneremo ben presto.

WrestleMania XL, nella prima notte The Rock brilla - Prestazione da incorniciare per The Final Boss, che con Roman Reigns batte Cody Rhodes e Seth Rollins. Sarà “Bloodline Rules” il Main Event della seconda serata ...gazzetta

The Rock: “Aspettatevi l’inaspettato per Roman Reigns vs Cody Rhodes a WrestleMania” - La Bloodline è pronta creare il caos nel main event della Night 2 di questo Showcase of the Immortals The Rock lascia qualche indizio ...msn

Risultati WrestleMania 40: Rhea Ripley e The Rock rubano la scena - I risultati di WrestleMania 40: Rhea Ripley difende il titolo femminile, The Rock regala un assist decisivo a Roman Reigns ...sportfair