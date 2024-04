WWE | Durante la prima notte di WrestleMania è stata interrotta una streak negativa lunga 14 anni

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 7 aprile 2024) I titoli di coppia di Raw e SmackDown sono stati messi in palio in un Six-Pack Ladder Matchladi. Damien Priest e Finn Balor hanno dovuto vedersela con The New Day, #DIY, A-Town Down Under, New Catch Republic e The Awesome Truth. I membri del Judgement Day sono usciti sconfitti da entrambi i fronti, cedendo i titoli di SmackDown a Austin Theory e Grayson Waller e quelli di Raw a The Miz e R-Truth. Una meritata vittoria La vittoria degli Awesome Truth segna l’interruzione di unaper R-Truth. L’atleta, infatti, non aveva mai portato a casa una vittoria asin quando apparve per lavolta alla ventiseiesima edizione dello Showcase of Immortals, ben 14fa. ...