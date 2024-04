WTA Charleston 2024 | Collins non si ferma più | affronterà Kasatkina in finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 aprile 2024) Si delinea ladel WTA 500 disulla terra verde americana: ad affrontarsi saranno Daniellee Daria. Un ultimo atto che si prospetta interessante fra due giocatrici che stanno esprimendo un gran tennis. Danielleè letteralmente inbile e ha superato Maria Sakkari con il netto punteggio di 6-3 6-3 in meno di un’ora e mezza di partita. Si tratta della dodicesima vittoria consecutiva per la tennista statunitense che in questo torneo finora ha concesso un solo set nel match contro Ons Jabeur. L’attuale numero 22 del mondo ha conto il suo attuale stato di grazia, giocando una partita quasi impeccabile se non per un passaggio a vuoto rivelatosi poi indolore sul 3-1 del primo set.che potrebbe vincere ...