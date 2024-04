Wta Charleston 2024 | ancora Collins | doppietta con Miami | Kasatkina travolta in finale

(Di domenica 7 aprile 2024) Prosegue l’incredibile momento di forma di Danielle, che dopo il trionfo nel 1000 diha vinto anche il torneo Wta 500 di. La giocatrice statunitense ha letteralmente travolto la testa di serie numero 4, Daria, lasciandole appena tre game: 6-2 6-1 il risultato conclusivo, maturato in appena un’ora e 19 minuti di gioco. Secondo titolo in due settimane quindi per la trentenne, che da domani tornerà nella top-15 del ranking Wta. Ricordiamo cheha già deciso di concludere la carriera a fine stagione, da capire se questi risultati di altissimo livello potranno indurre un cambiamento di idea.davvero a senso unico in Carolina del Sud, conmai in grado di contrapporsi all’aggressione da parte dell’avversaria e ...

Il Tabellone principale del WTA 500 di Charleston , in programma dal 1 al 7 aprile negli Stati Uniti. Jessica Pegula è la prima testa di serie del torneo nordamericano, seguita da Ons Jabeur. Per la ... (sportface)

WTA Charleston: Collins non si ferma più. Seconda finale consecutiva, sfiderà Kasatkina - Dodicesima vittoria di fila per l'americana, che potrebbe rientrare in top 15. La russa per ritrovare la top 10 ...ubitennis

WTA Charleston 2024, Collins non si ferma più: affronterà Kasatkina in finale - Si delinea la finale del WTA 500 di Charleston sulla terra verde americana: ad affrontarsi saranno Danielle Collins e Daria Kasatkina. Un ultimo atto che si prospetta interessante fra due giocatrici c ...oasport

Collins, seconda finale consecutiva: a Charleston sfida Kasatkina - Tennis | WTA | Continua il momento da sogno per Danielle Collins, numero 22 del ranking WTA e destinata a entrare in top-20 dopo tre anni grazie alla dodicesima vittoria ...oktennis