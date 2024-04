WTA Bogotá 2024 | Marie Bouzkova è la seconda finalista | battuta Kamilla Rakhimova in due set

(Di domenica 7 aprile 2024) Lasemifinale del torneo WTA 250 di, in Colombia, che si gioca in altura, sorride alla ceca, che supera la russaper 6-4 7-6 (2) in due ore e 16 minuti di gioco ed approda in finale della Copa Colsanitas Zurichdi tennis, dove affronterà la padrona di casa colombiana Camila Osorio. Nel primo set l’unica occasione di break arriva nel terzo game, quando la ceca alla prima opportunità strappa laa quindici alla russa.si porta così sul 2-1 e, nonostante in un paio di circostanze si faccia trascinare ai vantaggi, non offre mai la palla del possibile controbreak all’avversaria. Dopo 54 minuti si concretizza il 6-4 in favore della ceca. Nella...

