Wta Bogotà 2024 | Camila Osorio trionfa in patria | battuta Bouzkova in finale

(Di domenica 7 aprile 2024) Si lascia cadere a terrasul Centrale di: è lei la vincitrice del WTA 250 che si è svolto nella capitale colombiana. La beniamina di casa, supportata da un pubblico caldissimi in questi giorni, ha la meglio incon il punteggio di 6-3 7-6(4) sulla prima testa di serie del tabellone Marie, conquistando così il suo secondo titolo, che come il primo arriva a. Avevato già nel 2021 insu Zidansek, ora il bis. Con questo risultato si riavvicina alle prime 60 del ranking mondiale. SportFace.

Sara Errani non riesce a raggiungere la finale del WTA 250 di Bogotá , in Colombia. A sbarrarle la strada è Camila Osorio , che da padrona di casa gode del sostegno di un pubblico che, a tratti, si ... (oasport)

La seconda semifinale del torneo WTA 250 di Bogotá , in Colombia, che si gioca in altura, sorride alla ceca Marie Bouzkova , che supera la russa Kamilla Rakhimova per 6-4 7-6 (2) in due ore e 16 ... (oasport)

ATP Marrakech LIVE: Berrettini batte Carballes Baena in due set. È l'ottavo titolo in carriera: Hurkacz supera Garin WTA Bogotà: Errani sconfitta da Osorio, niente finale Vuoi mettere alla prova le tue conoscenze tennistiche Mandaci il tuo pronostico, per tre match non ci vuole più di un ...

'Sarita' battuta in 1h53': Errani 76 (4) 64 Finisce in semifinale l'avventura di Sara Errani a Bogotà. La colombiana Camila Osorio, 22 anni, n.85 Wta, ha la meglio in un'ora e 53'. A pochi giorni dal 37° compleanno, 'Sarita' ...