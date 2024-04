Wrestling | conto alla rovescia per l’evento ’World Championship match’ | in programma domenica prossima | al teatro Centofiori Red Scorpion | Buriani e King Danza | le stelle sul ring

(Di domenica 7 aprile 2024) Dopo’Il Migliore d’Italia’ torna ilal(ore 18) con. Doppio main event: Il campione italiano Guidosfida il peso massimo Nathan Black; mentre il campione del mondo Redaffronta il prodigio britannico Leon Slater, fresco di firma con la Tna, major americana vista da milioni di persone in tv. Per la prima volta i migliori talenti della federazione inglese Pursuit Prosbarcano in gruppo in Italia. Sei lottatori conosciuti in tutto il Regno Unito sfideranno gli atleti dellaMegastars, in una serie di match inediti di massimo ...

AJ Styles crede di essere vicino al ritiro - Nel corso di un’intervista, AJ Styles ha ammesso di essere vicino al ritiro. “ Sono ansioso di vedere quale storia ci sarà dopo. Mi sto avvicinando. Mi sto avvicinando alla fine. Voglio avere quella ...theshieldofwrestling

WWE: Pronta una sorpresa “titolata” per WrestleMania 40 - è partito ufficialmente il conto alla rovescia per la prima delle due serate di WrestleMania 40 e al Lincoln Financial Field di Philadelphia è praticamente tutto pronto. La WWE non ha ancora rivelato ...spaziowrestling

WWE: The Rock e Roman Reigns sono d’accordo, bisogna mettere fine alla storia di Cody Rhodes - Rman Reigns e The Rock hanno messo le cose in chiaro, hanno sì intenzione di compleatare la storia di Cody Rhodes, ma a modo loro ...spaziowrestling