WRESTLEMANIA | Una prova di forza totale Bianca | Naomi e Jade Cargill trionfano sulle Damage CTRL

Pare che WrestleMania non porti particolarmente bene a Finn Balor : ricordiamo infatti che durante WrestleMania 39, Edge si è imposto sull’irlandese in un avvincente Hell in a Cell, ma ... (zonawrestling)

WRESTLEMANIA: L’LWO vince il derby (con una spinta dalla NFL), Santos Escobar e Dominik Mysterio sconfitti senza appello - Prima WRESTLEMANIA per Andrade che, parole sue, corona il sogno di combattere insieme al leggendario Rey Mysterio, mostrando fin da subito una grande chimica con il leggendario folletto di San Diego.zonawrestling

WRESTLEMANIA 40 in chiaro su Italia 1 (Mediaset) Dove vederlo in replica - WRESTLEMANIA 40 su Italia 1 è stata solamente una suggestione. Si è trattato infatti di un pesce di aprile, ma c’è da dire che qualcosa di vero c’è. WRESTLEMANIA 40 sarà trasmesso in tv, ma in replica ...spettacoloitaliano

Trish Stratus tornerà a lottare Le parole prima di WM 40 - Sta per cominciare WRESTLEMANIA 40, con la prima serata che inizierà tra pochissimo. L’evento dovrebbe iniziare con Rhea Ripley (c) vs Becky Lynch per il WWE Women’s World Championship e, a tale ...theshieldofwrestling