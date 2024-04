WRESTLEMANIA | Tripudio per il 6-Pack Ladder match con le vittorie di Awesome Truth e A-Town Down Under

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 7 aprile 2024) Il secondodella Night 1 diXL ha visto i titoli indiscussi di coppia messi in palio nel notoa sei team. A vincere la contesa sono state ben due coppie, la prima, quella formata dagli A-ovvero Grayson Waller e Austin Theory che è riuscita ad accaparrarsi i titoli di Smack. Il duo non è riuscito però ad agguantare anche le cinture di RAW e quindi a non divenire campioni indiscussi di coppia. Le cinture del brand rosso sono finite nelle mani degli, The Miz e R-