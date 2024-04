Wrestlemania 40 in chiaro su Italia 1 Mediaset ? Dove vederlo in replica

(Di domenica 7 aprile 2024)40 insu1 () ? Nelle ultime ore è emersa un’incredibile voce sulla presunta messa in onda di40 insu1. Tutti i più grandi appassionati di wrestling inricorderanno la striscia settimanale della WWE sucon la telecronaca di Giacomo Ciccio Valenti e Christian Recalcati. Un vero fenomeno nazionale, che purtroppo si è interrotto dopo la morte di Eddie Guerrero e Chris Benoit. Da allora, il nostro paese ha preso le distanza dalla disciplina, ma per fortuna i fan della WWE sono ancora presenti e non sono pochi. Ma davvero40 si potrà vedere in esclusiva? Cosa c’è di vero ...

Come un fulmine a ciel sereno DMAX, tramite i suoi commentatori Franchini e Posa, ha comunicato che Wrestlemania XL sarà disponibile in chiaro anche per i non abbonati, con una settimana di ... (zonawrestling)

Annuncio a sorpresa per gli appassionati di wrestling: DMAX , attraverso i suoi commentatori Franchini e Posa, ha comunicato che Wrestlemania XL sarà disponibile, in differita ma in chiaro nella ... (sportintv.eu)

WrestleMania 40 si disputa nelle notti italiane tra sabato 6 e domenica 7 aprile, domenica 7 e lunedì 8 aprile a partire dalle ore 1:00. Tutte info su dove vederlo in diretta , in chiaro e in ... (fanpage)

