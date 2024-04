Weekend a 30 gradi con anticiclone Narciso ma la ‘bolla calda’ finirà presto | le previsioni

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di domenica 7 aprile 2024) Pubblicato il 7 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Anticipo di estate in questocon l'che farà toccare punte di 30nei fondovalle alpini e nelle zone interne delle Isole Maggiori. Ma la bolla calda durerà poco. Mattia Gussoni, meteorologo del sito ilMeteo.it, conferma la decisa rimonta dell’subtropicale, in risalita dal rovente Sahara (già a 45°C) verso l’Italia e ancora più a Nord. L’alta pressione infatti si espanderà fino alla Polonia con valori termici eccezionali nel cuore del Continente: in Germania le temperature saranno circa 18°C oltre le medie del periodo. In Italia le temperature saliranno in modo anomalo soprattutto in montagna con lo zero termico a 4200 metri, un valore tipico di luglio. Avremo quasi 20anche a 2.000 metri, ...