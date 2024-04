Volley | Playoff Superlega 2023 2024 | Monza c’è | Trento ko al quinto set e si va a gara-4

(Di domenica 7 aprile 2024)non molla e battein trasferta in-3 delle semifinali deidi. La Verovince una battaglia di quasi tre ore al Palacon il punteggio di 24-26 25-22 27-25 25-27 15-13. Set tutti molto equilibrati con entrambe le squadre che hanno lottato su ogni punto dall’inizio alla fine. Perè super Ran Takahaski, che mette a referto 25 punti. Bene anche Loeppky con 24 punti e Timothy con 22. Sponda, Alessandro Michieletto sfora i 20 punti e chiude con 24 punti. 20 punti tondi per Daniele Lavia. Successo fondamentale perche, dopo le sconfitte in-1 e-2, mantiene viva la serie e ...

