Volley | Playoff 5° posto Superlega 2023 2024 | Piacenza batte Verona e resta imbattuta Vittorie per Padova e Modena

(Di domenica 7 aprile 2024) Prosegue il girone dei5°delladimaschile. A dopo la seconda giornata l’unica squadra, che ha la meglio al tie-break (25-20, 23-25, 25-27, 25-16, 15-8) su: 18 per Romanò, ben assistito dai soliti Simon e Lucarelli. Vittoria in cinque set anche per, che riesce a superare Cisterna 3-2 (23-25, 25-23, 26-24, 23-25, 15-10) grazie ai 23 punti di Sapozhkov. Vittoria netta e sorpredente di, che con un secco 3-0 (25-18, 25-21, 25-23) riesce are Civitanova. LA CLASSIFICA DEL GIRONE Gas Sales Bluenergy5 (2V-0P) Rana4 (1V-1P) Pallavolo ...

Inizia il conto alla rovescia per Novara-Conegliano , gara-2 della semifinale dei Playoff Scudetto della Serie A1 Femminile 2023 / 2024 di volley . Dopo il primo confronto in Veneto, ci si sposta in ... (sportface)

Serie C femminile: disco rosso per la Pallavolo Follonica che si arrende al Palagolfo al Volley Livorno - Il Volley Peccioli non scende in campo per osservare il turno ... D’Auge che aggiunge “ Livorno ha giocato la partita che voleva, perché sta lottando per i play off. Nei primi due abbiamo abbiamo più ...grossetosport

Blengini una furia con i suoi ragazzi - Gianlorenzo Blengini è una furia con i suoi ragazzi dopo la sconfitta subita contro Padova nei Playoff per il quinto posto. “Non ci sono scuse! Abbiamo giocato la peggiore partita dell’anno, l’abbiamo ...sportal

Pronto riscatto Sir Volley Perugia, la Finale Scudetto è più vicina - Ancora una volta è Wassim Ben Tara a trascinare la Sir Volley Perugia verso la Finale Scudetto. L’opposto tunisino è assoluto protagonista nel successo dei Block Devils nel terzo atto della semifinale ...umbria24