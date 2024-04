Volley | Perugia ribalta Milano in scioltezza e si porta in vantaggio nella semifinale scudetto

(Di domenica 7 aprile 2024)ha sconfittoper 3-1 (20-25; 25-18; 25-13; 25-21)gara-3 delladimaschile e si è cosìta inper 2-1serie. I Block Devils hanno subito la verve dei meneghini nel primo set, ma poi hanno agevolmente rimontato di fronte al proprio pubblico e hanno dominato ampiamente la contesa. La corazzata umbra potrà chiudere i conti già giovedì sera all’Allianz Cloud, in caso di sconfitta nel capoluogo lombardo avrà comunque la possibilità di giocare la bella di spareggio tra le mura amiche. Il palleggiatore Simone Giannelli ha sfruttato al meglio l’opposto Wassim Ben Tara (24 punti) e gli schiacciatori Oleg Plotnytskyi (11) e Kamil Semeniuk (16 punti, 4 muri), si sono distinti ...

