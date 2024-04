Volley | Monza inventa la magia | espugna Trento e riapre la semifinale scudetto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 aprile 2024)ha sconfittoper 3-2 (24-26; 25-22; 27-25; 25-27; 15-13) nella gara-3 dellae ha riaperto la serie. Ora i Campioni d’Italia conducono per 2-1 dopo non essere riusciti a chiudere i conti di fronte al proprio pubblico e così giovedì sera si andrà in scena alla Opiquad Arena per la quarta partita di un confronto che si sta rivelando decisamente acceso tra i vincitori della regular season e la quinta forza del tabellone, già capace di eliminare Civitanova nel turno precedente. Gli uomini di Fabio Soli proveranno a imporsi in trasferta per volare in finale, i padroni di casa inseguiranno una nuova impresa per giocarsi la bella di spareggio. Superba prova da parte degli attaccanti Eric Loeppky (24 punti), Ran Takahashi (25) e Stephen Maar (22) sotto la regia di Fernando “Cachopa” Kreling. Da ...