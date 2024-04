Volley femminile | Conegliano passeggia su Novara in gara-1 delle semifinali scudetto Haak devastante

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 aprile 2024) Tutto secondo copione, in una stagione in cui fino ad adessonon ha mai cambiato sceneggiatura, e si sta preparando per scrivere il gran finale. Nessun problema per le Pantere, che si impongono con un roboante 3-0 (25-19 25-12 20-20) contro una malcapitata, in meno di 90 minuti di partita. Le venete, davanti al proprio pubblico, vincono senza patemi-1di Serie A1 2023-2024 di, portandosi così ad un solo passo dalla serie finale. Pronti via e l’Imoco fa immediatamente vedere le sue intenzioni per la serata, con un avvio sprint sia dalla linea dei nove metri sia nella ricostruzione e nell’attenzione nella fase muro e difesa. Un errore in ricezione di Bosetti fa scappare le Pantere subito ...