Volley A2 femminile | da Amadio a Beltrami | ecco i candidati San Giovanni | corsa a cinque per sostituire coach Bertini

(Di domenica 7 aprile 2024) Matteodi Omag Mt San, saluta i suoi tifosi e conferma che l’offerta di Bergamo, come nuovo direttore sportivo, era irrinunciabile: "È un’occasione professionale che attendevo da tempo e ne avevo già parlato con il presidente Stefano Manconi, con il quale il rapporto è sempre stato ottimo. Lo ringrazio perché ha capito fin da subito le mie necessità ma lascio il cuore a San, un ambiente straordinario dal punto di vista sportivo e umano. Qui c’è tutto per vincere". Poi lancia uno sguardo verso il futuro: "Sandopo 8 anni in A2 è matura tecnicamente e mentalmente per il grande salto – dice – e come ho già ribadito anche il rapporto squadra-tifosi è straordinario. Serve solo un budget più significativo per attrezzare una squadra che possa competere per i ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara-1 della semifinale play-off di Serie A1 femminile di vollet tra Conegliano e Novara. Va in ... (oasport)

La Pantaleo Podio Volley Fasano con una gara perfetta liquida l’Arzano con un secco 3-0 - Capitan Barbolini: «Per noi era molto importante cominciare bene questo filotto di partite che decideranno la nostra stagione e per questo era una gara molto sentita» ...osservatoriooggi

SERIE C femminile. Follonica in casa per prendersi tre punti fondamentali per la salvezza diretta - La Pallavolo Follonica affronta il Milù Pesca Livorno in una partita cruciale per la salvezza. Dopo la vittoria contro l'Ecoresort Paradu' Donoratico, le ragazze cercano un'altra prestazione determina ...lanazione

LIVE Conegliano-Novara, A1 Volley femminile 2024 in DIRETTA: venete favorite in gara-1 della semifinale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara-1 della semifinale play-off di Serie A1 femminile di vollet tra Conegliano e Novara. Va in s ...oasport