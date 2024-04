(Di domenica 7 aprile 2024)(Pavia), 7 aprile 2024 – Il maldestro furto nelè diventato unaimpropria, con i tre presunti responsabili arrestati dai carabinieri. È successo verso le 19 di ieri, sabato 6 aprile, all'Esselunga di, in viale Montebello. Il personale di vigilanza ha notato i tre uomini che, dopo essersi aggirati tra gli scaffali con fare sospetto, stavano uscendo senza pagare due bottiglie di. Al tentativo di fermarli ne è nata una colluttazione, con unaspintonata a terra. Così il furto si è tramutato inper l'aggressione al vigilante, che ha dovuto poi ricorrere a cure mediche, senza chiamare sul posto i soccorsi sanitari ma andando successivamente al pronto soccorso per farsi medicare e ...

Voghera, cercano di rubare alcolici al supermercato. Per fuggire spingono la guardia: tre arresti per tentata rapina - In carcere per due bottiglie di alcolici prese dal supermercato, in attesa della convalida con giudizio per direttissima domani al Tribunale di Pavia ...ilgiorno

Fezzanese di scena a Pinerolo. Sfida delicata per la salvezza - La Fezzanese affronta il Pinerolo in una partita cruciale per la salvezza in Serie D. Entrambi i team cercano punti preziosi per evitare la retrocessione. La Fezzanese è decima con un vantaggio di sei ...msn

Voghera, litiga con la fidanzata e vuole riprendersi il telefonino regalato: arrestato - Voghera (Pavia), 2 aprile 2024 - La lite di coppia è finita in rapina aggravata e lesioni personali. I carabinieri di Voghera, nel corso di un normale servizio notturno di pattugliamento, poco dopo le ...msn