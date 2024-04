Vlahovic e Chiesa | zero gol e assist contro la Fiorentina | la Juventus si affida ai due ex per uscire dalla crisi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 aprile 2024) La Coppa Italia come un’oasi isolata in un deserto ancora tutto da attraversare., battendo Lazio (2-0) e Atalanta (1-0) nell’andata della semifinale di Coppa Italia, hanno ritrovato il sorriso in un 2024 fin qui da dimenticare in Serie A. I numeri parlano chiaro. Prendendo in considerazione soltanto il girone di ritorno, Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano sarebbero nella parte bassa della classifica di campionato: la Vecchia Signora si troverebbe in undicesima posizione con 13 punti in 11 partite, mentre la viola occuperebbe addirittura il sedicesimo posto con una media esatta di un punto a match (10 in 10 partite giocate). Troppo poco per chi ha ambizioni europee e insegue l’obiettivo minimo stagionale, che nel caso della Juve è un posto tra le prime quattro e per launa qualificazione in quella ...