Virtus | bisogna invertire la rotta L’esame Venezia per punti e fiducia

(Di domenica 7 aprile 2024) Negli ultimi due mesi laha disputato sei gare in campionato vincendone tre e otto in Eurolega affermandosi solo contro il Valencia. I numeri non sono particolarmente esaltanti e sebbene nella lega italiana i bianconeri abbiano vinto con Brescia e con Milano la partita di oggi (ore 18,15 diretta Dmax) controal PalaTaliercio diventa un esame importante sia per la squadra che per la panchina dato che in questo momento laresta nella zona nobile grazie a quanto di buono fatto fino a gennaio. Sono diverse le causa di questa prolungata flessione e si va da qualche infortunio di troppo a chi, non essendo più un giovanotto, non riesce a ritrovare la condizione fisica migliore. Resta il fatto che la squadra è fondamentalmente divisa in due categorie. Ci sono quattro giocatori che viaggiano a un livello superiore, ...