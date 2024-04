Violenti temporali in arrivo in Lombardia | quando la nuova svolta meteo Sole e caldo hanno le ore contate

(Di domenica 7 aprile 2024) Milano –, cielo azzurro e temperature sopra i 25°. Infinalmente una domenica veramente primaverile (a tratti quasi estiva), dopo il fine settimana scorso – quello di Pasqua – caratterizzato da, maxi grandinate e neve sulle Alpi. Ma quanto durerà? Non molto, in realtà. A partire dall’inizio della prossima settimana sulla regione è prevista unaperturbazione, che porterà non solo, ma anche un brusco calo delle temperature. In questi giorni sul Mediterraneo Centrale si è rafforzato un promontorio anticiclonico subtropicale che guida sulla regione correnti sudoccidentali stabili e calde. Inè in corso un progressivo rialzo termico, che andrà avanti fino a lunedì 8 aprile, con temperature ben oltre le medie ...

