Vietato parlare del voto di scambio | delirio-Pd contro il Tg1 Gasparri | Chiedete scusa

(Di domenica 7 aprile 2024) Sad alta tensione tra Pd e centrodestra sulla Rai. "È usata come megafono di propaganda del governo, ecco a cosa è arrivata TeleMeloni. I due maggiori telegiornali, Tg1 e Tg2, di ieri sera entrano a gamba tesa nella contesa elettorale dedicando tutta la prima parte ad attaccare il Partito Democratico e le opposizioni. Uno schiaffo al pluralismo e alla democrazia", scrive il Partito democratico in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook. "È il modello Orbàn, che vuole l'informazione assoggettata al potere. Quello che tanto piace alla destra e a Giorgia Meloni", attaccano ancora i dem con una foto del presidente del Consiglio con la scritta "Telemeloni, oltre i limiti della decenza". Un attacco respinto dal centrodestra. Maurizio, infatti, ribatte stizzito: "Esponenti del Pd insultano il Tg 1 che racconta la verità sul degrado ...

Non c'è solo l'assurda contestazione a David Parenzo, a cui è stato proibito di parlare all'Università La Sapienza di Roma in quanto "sionista" ad agitare l'8 marzo italiano. La Festa della donna ... (liberoquotidiano)

Il Campidoglio ha negato all'ultimo l'utilizzo di una sala per un evento organizzato dai comitati No Inceneritore e così la protesta si è sposta ta in piazza . Presenti i consiglieri Zuccalà (M5s) e ... (fanpage)

Forse stiamo sottovalutando i danni dei colpi di testa nel calcio: ... quando alcuni specialisti hanno incontrato la sua squadra, il Manchester United, per parlare di ... Prima ancora, nel 2015, la US Soccer Federation aveva vietato i colpi di testa per le bambine e i ...

