Che figuraccia per il tuffatore francese Alexis Jandard . Scelto per eseguire il primo tuffo nel giorno dell’ inaugura zione della piscina del centro Olimpico di Saint-Denis in vista delle Olimpiadi , ... (sportface)

VIDEO Parigi-Roubaix 2024: l’attacco decisivo di van der Poel - Era l'uomo più atteso, tutti stavano aspettando quel momento e, nonostante ciò, è riuscito a sbaragliare la concorrenza. Mathieu van der Poel si lancia verso la vittoria della Parigi-Roubaix 2024 con ...oasport

Parigi-Roubaix da dimenticare per Viviani: brutta caduta, via in ambulanza - Domenica da dimenticare per Elia Viviani, coinvolto in un brutto incidente nel corso della Parigi-Roubaix e costretto al ritiro. Al km 37 della tappa odierna c'è stata una maxi-caduta che ha coinvolto ...sportmediaset.mediaset

Ciclismo: caduta alla Parigi-Roubaix, si ritirano Viviani e Milan - Elia Viviani portato via in ambulanza e Jonathan Milan ritirato, insieme con altri corridori che hanno avuto la peggio in una caduta alla Parigi-Roubaix. Anche un altro italiano, Alberto Bettiol, è fi ...napolimagazine