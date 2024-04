VIDEO F1 | GP Giappone 2024 | sintesi della gara | funziona la strategia di Leclerc | podio per Sainz

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 aprile 2024) Calato il sipario sul GP del, quarto appuntamento del Mondialedi F1. Sul circuito di Suzuka è arrivata la doppiettaRed Bull, messasi alle spalle in questo modo la brutta domenica di Melbourne (Australia). L’olandese Max Verstappen e il messicano Sergio Perez hanno occupato il primo e secondo postonipponica e Max ha dato ulteriormente confermasua forza. La Ferrari ha ottenuto ilcon lo spagnolo Carlos(terzo), protagonista di un GP solido, mentre ha concluso al quarto posto il monegasco Charles. Quest’ultimo, solo ottavo nelle qualifiche, si è prodotto in una rimonta notevole, riuscendo a gestire le gomme medie come nessuno nel primo stint e guadagnando terreno rispetto ai ...